Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов по футболу

Лучший бомбардир в истории голландской сборной Мемфис Депай теперь стал номером один в другой номинации. Форвард стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов по футболу, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 13 октября нападающий бразильского "Коринтианса" сделал две голевые передачи в матче квалификационного раунда ЧМ-2026 против Финляндии, где "оранжевые" дома разгромили соперника со счетом 4:0.

После этой встречи Депай с активом в 35 ассистов за сборную Нидерландов единолично возглавил данный рейтинг. Ранее Мемфис делил первое место с Уэсли Снейдером (33).

Помимо этого, 31-летний футболист в матче с финской дружиной забил один гол, отличившись с пенальти. В итоге к этой минуте Мемфис Депай является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории сборной (54+35).

Нельзя не заметить, что футболист только в последний момент попал в список своей национальной команды на игры отбора ЧМ-2026.

Он не мог вылететь из Бразилии из-за кражи паспорта. Но все благополучно закончилось для него. По прилете в Европу он сразу же забил два мяча и отдал две передачи в двух играх.

Всего Депай в нынешнем отборочном цикле ЧМ-2026 набрал 11 (7+4) очков по системе "гол+пас". Впереди него нападающий сборной Норвегии – Эрлинг Холанд, у которого 14 (12+2) баллов.