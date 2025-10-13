#АЭС в Казахстане
Спорт

Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов по футболу

Футбол Депай Лучший ассистент, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 13:12 Фото: Instagram/onsoranje
Лучший бомбардир в истории голландской сборной Мемфис Депай теперь стал номером один в другой номинации. Форвард стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов по футболу, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 13 октября нападающий бразильского "Коринтианса" сделал две голевые передачи в матче квалификационного раунда ЧМ-2026 против Финляндии, где "оранжевые" дома разгромили соперника со счетом 4:0.

После этой встречи Депай с активом в 35 ассистов за сборную Нидерландов единолично возглавил данный рейтинг. Ранее Мемфис делил первое место с Уэсли Снейдером (33).

Помимо этого, 31-летний футболист в матче с финской дружиной забил один гол, отличившись с пенальти. В итоге к этой минуте Мемфис Депай является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории сборной (54+35).

Нельзя не заметить, что футболист только в последний момент попал в список своей национальной команды на игры отбора ЧМ-2026.

Он не мог вылететь из Бразилии из-за кражи паспорта. Но все благополучно закончилось для него. По прилете в Европу он сразу же забил два мяча и отдал две передачи в двух играх.

Всего Депай в нынешнем отборочном цикле ЧМ-2026 набрал 11 (7+4) очков по системе "гол+пас". Впереди него нападающий сборной Норвегии – Эрлинг Холанд, у которого 14 (12+2) баллов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов по футболу
14:53, 08 сентября 2025
Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов по футболу
Лучший снайпер сборной Нидерландов не может вылететь из Бразилии
15:07, 07 октября 2025
Лучший снайпер сборной Нидерландов не может вылететь из Бразилии
Депай восстановил паспорт и принес победу Голландии над Мальтой
15:30, 10 октября 2025
Депай восстановил паспорт и принес победу Голландии над Мальтой
