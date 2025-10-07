#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
541.63
632.24
6.61
Спорт

Казахстанские синхронистки выиграли "серебро" чемпионата Азии в артистическом плавании

Дуэт Джаманчаловой и Туяковой выиграл серебро, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 22:34 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК
В Индии состоялся заключительный день соревнований на чемпионате Азии по водным видам спорта. Дуэт казахстанских спортсменок Даяны Джаманчаловой и Ясмин Туяковой завоевал "серебро", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете по делам спорта и физической культуры Казахстана, сегодня, 7 октября, в финальный день соревнований проходила борьба среди спортсменов по артистическому плаванию.

По результатам финала казахстанские синхронистки Даяна Джаманчалова и Ясмин Туякова завоевали серебряную медаль.

  • Узбекистан (Хадиша Агзамова, Сабина Махмудова) – 209.9784;
  • Казахстан (Даяна Джаманчалова, Ясмин Туякова) – 206.6363;
  • Китай (Сии Чэнь, Ютун Цзян) – 183.4671.

Ранее стало известно, что сборная Казахстана по артистическому плаванию вновь на вершине пьедестала на чемпионате Азии. Соревнования по артистическому плаванию по водным видам спорта проходили в Ахмедабаде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Сборная Казахстана по артистическому плаванию вновь на вершине пьедестала на чемпионате Азии!
08:35, 06 октября 2025
Сборная Казахстана по артистическому плаванию вновь на вершине пьедестала на чемпионате Азии!
Казахстанцы – чемпионы мира в артистическом плавании
10:44, 05 февраля 2024
Казахстанцы – чемпионы мира в артистическом плавании
Три золотые медали завоевала казахстанская команда по артистическому плаванию на Чемпионате Азии
11:15, 05 октября 2025
Три золотые медали завоевала казахстанская команда по артистическому плаванию на Чемпионате Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: