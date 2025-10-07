Казахстанские синхронистки выиграли "серебро" чемпионата Азии в артистическом плавании

В Индии состоялся заключительный день соревнований на чемпионате Азии по водным видам спорта. Дуэт казахстанских спортсменок Даяны Джаманчаловой и Ясмин Туяковой завоевал "серебро", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете по делам спорта и физической культуры Казахстана, сегодня, 7 октября, в финальный день соревнований проходила борьба среди спортсменов по артистическому плаванию.

По результатам финала казахстанские синхронистки Даяна Джаманчалова и Ясмин Туякова завоевали серебряную медаль.

Узбекистан (Хадиша Агзамова, Сабина Махмудова) – 209.9784;

Казахстан (Даяна Джаманчалова, Ясмин Туякова) – 206.6363;

Китай (Сии Чэнь, Ютун Цзян) – 183.4671.

Ранее стало известно, что сборная Казахстана по артистическому плаванию вновь на вершине пьедестала на чемпионате Азии. Соревнования по артистическому плаванию по водным видам спорта проходили в Ахмедабаде.