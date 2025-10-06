Сборная Казахстана по артистическому плаванию вновь на вершине пьедестала на чемпионате Азии!

Фото: дирекция развития спорта

Соревнования по артистическому плаванию по водным видам спорта прошли в Ахмедабаде (Индия) в рамках чемпионата Азии, сообщает Zakon.kz.

"Золото" – в групповой технической программе (221.9525). Блестяще выступили: Наргиза Болатова

Ясмин Туякова

Даяна Джаманчалова

Валерия Стольбунова

Айгерим Курмангалиева

Ксения Макарова

Анна Павлецова

Жаклин Якимова "Серебро" – технический микс дуэт Эдуард Ким и Карина Магрупова – 180.2450. №3 по баллам – технический микс дуэт Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов – 176.5642. "Бронза" – в техническом дуэте Ясмин Туякова и Арина Пушкина (215.5559). Наши спортсмены вновь достойно представили страну, подняв флаг Казахстана на пьедестал почета! Фото: Каирбек Тулегенов Огромная благодарность партнерам Федерации:@samrukkazyna_official, @sportqory, а также всем поддерживающим развитие водных видов спорта!

