#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
547.57
642.63
6.68
Спорт

Сборная Казахстана по артистическому плаванию вновь на вершине пьедестала на чемпионате Азии!

Чемпионат Азии, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 08:35 Фото: дирекция развития спорта
Соревнования по артистическому плаванию по водным видам спорта прошли в Ахмедабаде (Индия) в рамках чемпионата Азии, сообщает Zakon.kz.

"Золото" – в групповой технической программе (221.9525).

Блестяще выступили:

  • Наргиза Болатова
  • Ясмин Туякова
  • Даяна Джаманчалова
  • Валерия Стольбунова
  • Айгерим Курмангалиева
  • Ксения Макарова
  • Анна Павлецова
  • Жаклин Якимова

"Серебро" – технический микс дуэт Эдуард Ким и Карина Магрупова – 180.2450.

№3 по баллам – технический микс дуэт Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов – 176.5642.

"Бронза" – в техническом дуэте Ясмин Туякова и Арина Пушкина (215.5559).

Наши спортсмены вновь достойно представили страну, подняв флаг Казахстана на пьедестал почета!

Фото: Каирбек Тулегенов

Огромная благодарность партнерам Федерации:@samrukkazyna_official@sportqory, а также всем поддерживающим развитие водных видов спорта!

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Жизнь других: сколько зарабатывают дальнобойщики из Центральной Азии в Америке
17:20, 24 января 2025
Жизнь других: сколько зарабатывают дальнобойщики из Центральной Азии в Америке
От штрих-кода до блокчейна: как защитить себя от некачественного масла
19:51, 14 октября 2024
От штрих-кода до блокчейна: как защитить себя от некачественного масла
Просроченные мясные продукты продавались в магазинах Семея
16:45, 10 сентября 2024
Просроченные мясные продукты продавались в магазинах Семея
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: