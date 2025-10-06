Сборная Казахстана по артистическому плаванию вновь на вершине пьедестала на чемпионате Азии!
Фото: дирекция развития спорта
Соревнования по артистическому плаванию по водным видам спорта прошли в Ахмедабаде (Индия) в рамках чемпионата Азии, сообщает Zakon.kz.
"Золото" – в групповой технической программе (221.9525).
Блестяще выступили:
- Наргиза Болатова
- Ясмин Туякова
- Даяна Джаманчалова
- Валерия Стольбунова
- Айгерим Курмангалиева
- Ксения Макарова
- Анна Павлецова
- Жаклин Якимова
"Серебро" – технический микс дуэт Эдуард Ким и Карина Магрупова – 180.2450.
№3 по баллам – технический микс дуэт Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов – 176.5642.
"Бронза" – в техническом дуэте Ясмин Туякова и Арина Пушкина (215.5559).
Наши спортсмены вновь достойно представили страну, подняв флаг Казахстана на пьедестал почета!
Фото: Каирбек Тулегенов
Огромная благодарность партнерам Федерации:@samrukkazyna_official, @sportqory, а также всем поддерживающим развитие водных видов спорта!
