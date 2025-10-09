Будущий клуб Дастана Сатпаева владеет самым дорогим составом в мире

Болельщики по всему миру знают, что самые дорогие футболисты выступают в Европе. Эксперты постоянно ведут подсчет, какой же клуб больше всех тратит средств на покупку игроков, сообщает Zakon.kz.

К этому часу таким клубом оказался лондонский "Челси", за который через год будет выступать казахстанский нападающий Дастан Сатпаев.

Международный центр спортивных исследований (CIES) после анализа совокупной стоимости всех футболистов, даже тех, кто находится в аренде, поставил "аристократов" на вершину данного рейтинга.

"Синие" за последнее время потратили 1,807 млрд евро на покупку игроков.

Фото: Instagram/realmadrid

Далее в список топ команд, которые имеют дорогостоящих футболистов, вошли другие европейские гранды: "Реал" – 1,684 млрд, "Ман Сити" – 1,485 млрд евро, "Арсенал" – 1,474 млрд, ПСЖ – 1,440 млрд, "Ливерпуль" – 1,403 млрд, "Барселона" – 1,352 млрд, "Тоттенхэм" – 1,047 млрд, "Бавария" – 934 млн евро, "Интер" – 866 млн евро.

10 февраля 2025 года "Кайрат" и "Челси" достигли договоренности о трансфере тогда еще 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева.

