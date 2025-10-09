#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Спорт

Будущий клуб Дастана Сатпаева владеет самым дорогим составом в мире

Футбол Богатый клуб Мира, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 14:37 Фото: Instagram/chelseafc
Болельщики по всему миру знают, что самые дорогие футболисты выступают в Европе. Эксперты постоянно ведут подсчет, какой же клуб больше всех тратит средств на покупку игроков, сообщает Zakon.kz.

К этому часу таким клубом оказался лондонский "Челси", за который через год будет выступать казахстанский нападающий Дастан Сатпаев.

Международный центр спортивных исследований (CIES) после анализа совокупной стоимости всех футболистов, даже тех, кто находится в аренде, поставил "аристократов" на вершину данного рейтинга.

"Синие" за последнее время потратили 1,807 млрд евро на покупку игроков.

Фото: Instagram/realmadrid

Далее в список топ команд, которые имеют дорогостоящих футболистов, вошли другие европейские гранды: "Реал" – 1,684 млрд, "Ман Сити" – 1,485 млрд евро, "Арсенал" – 1,474 млрд, ПСЖ – 1,440 млрд, "Ливерпуль" – 1,403 млрд, "Барселона" – 1,352 млрд, "Тоттенхэм" – 1,047 млрд, "Бавария" – 934 млн евро, "Интер" – 866 млн евро.

10 февраля 2025 года "Кайрат" и "Челси" достигли договоренности о трансфере тогда еще 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Объявлена сборная мира из самых дорогих футболистов
11:55, 30 июня 2023
Объявлена сборная мира из самых дорогих футболистов
Названы самые дорогие футбольные клубы мира
00:46, 01 июня 2023
Названы самые дорогие футбольные клубы мира
Объявлены самые дорогие по составу футбольные клубы мира
16:03, 23 января 2023
Объявлены самые дорогие по составу футбольные клубы мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: