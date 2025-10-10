Ангелина Лукас показала, способен ли бокс защитить ее в реальной жизни

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас выложила шуточное видео о том, насколько бокс может защитить ее на улице, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка Ангелина Лукас выложила у себя в соцсетях юмористическое видео про бокс. В нем на девушку нападает вор. Держась за сумку, девушка вспоминает свои тренировки, затем демонстрирует их злоумышленнику. Но удары по воздуху не напугали его.

"Как бокс помогает мне в реальной жизни. Когда на тренировках тренер дает задание работать только бой с тенью, без спарринг-партнеров", – пишет девушка.

Ранее чемпионка мира по версии IBO из Казахстана Ангелина Лукас поделилась историей, как в реальной жизни ей пришлось применить боксерские навыки.