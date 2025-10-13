#АЭС в Казахстане
Спорт

Определился 21-й участник чемпионата мира по футболу 2026 года

Сборная Ганы, футболисты, ЧМ , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 10:07 Фото: ghanafa.org
В ночь на 13 октября сборная Ганы по футболу завоевала путевку на ЧМ-2026. Команда Отто Аддо стала 21-м участником будущего мундиаля, сообщает Zakon.kz.

"Черные звезды" достигли своей цели, после того, как дома победили представителей Коморских островов со счетом 1:0, в рамках 10-го отборочного тура в африканской зоне.

Автором победного гола на 47-ой минуте поединка стал хавбек лондонского "Тоттенхэма" – Мохаммед Кудус.

В итоге Гана накопила 25 очков и заняла первое место в подгруппе I, что гарантирует им поездку на ЧМ-2026.

Подопечных Отто Аддо с таким достижением лично поздравил глава FIFA Джанни Инфантино.

Для африканского континента это третья путевка в октябре, которую они заработали на предстоящий мундиаль. Ранее успеха добились Египет и Алжир.

На данный час место на ЧМ-2026 гарантировали себе 21-ая сборная: Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Корея, Иордания, Австралия, Эквадор, Бразилия, США, Канада, Тунис, Марокко, Мексика, Египет, Парагвай, Уругвай, Колумбия, Алжир и Гана.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
