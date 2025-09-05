Известны 16 участников ЧМ-2026 по футболу

По итогам прошедших матчей в отборочном турнире мирового первенства 2026 года в Южной Америке определились еще три участника будущего мундиаля. К этой минуте всего стало 16 команд из 48 сборных, сообщает Zakon.kz.

По итогам прошедшего тура в южноамериканской зоне напрямую на ЧМ-2026 пробились Уругвай, Колумбия и Парагвай.

Ранее путевки на предстоящий мундиаль завоевали Аргентина, Бразилия и Эквадор. Еще две сборные, Венесуэлы и Боливии, поспорят за выход через стыковые матчи.

Фото: Instagram/aufoficial

В ночь на 5 сентября в ходе квалификационных игр ЧМ-2026 уругвайцы дома переиграли Перу – 3:0, колумбийцы были сильнее Боливии – 3:0, а парагвайская дружина сыграли вничью с Эквадором – 0:0.

Сейчас в финальной части турнира гарантировали себе место: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия и Парагвай.

Мировое первенство пройдет через год на территории трех государств: Канады, США и Мексики. Всего в этих соревнованиях впервые примут участие 48 сборных.

К сожалению, будущий турнир пройдет без казахстанской команды, которая накануне потеряла шансы на поездку, проиграв дома футболистам Уэльса со счетом 0:1.