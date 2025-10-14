#АЭС в Казахстане
Спорт

ЧМ-2026 по футболу пополнился еще одним сенсационным участником

Футбол Путевка ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 09:49 Фото: Instagram/fcfcomunica
В ночь на 14 октября количество участников мирового первенства по футболу дошло до 22 команд. Впервые путевку на мундиаль завоевала сборная Кабо-Верде, сообщает Zakon.kz.

Это историческое достижение для островного государства с населением чуть больше полмиллиона человек, и футбол здесь развивается только с 1982 года, когда была создана местная федерация.

Минувшей ночью футболисты сборной Кабо-Верде устроили праздник государственного масштаба, разгромив представителей Эсватини со счетом 3:0 в рамках 10-го тура африканской квалификации ЧМ-2026.

Этот результат позволил им завершить отборочный цикл на первой строчке своей подгруппы, набрав 23 очка. При этом сборная Кабо-Верде опередила именитый Камерун, который остался на втором месте с минусом в четыре балла.

Подопечные тренера Бубишты стали 22-м участником ЧМ-2026 по футболу. Днем ранее этой чести удостоились игроки сборной Ганы.

Будущий мундиаль стартует уже через восемь месяцев, с 11 июня по 19 июля, на территории трех государств: США, Канады и Мексики.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
