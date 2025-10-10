Определился еще один участник ЧМ-2026 по футболу

Количество участников мирового первенства 2026 года по футболу дошло до 20-ти команд. 9 октября одна из путевок досталась сборной Алжира, сообщает Zakon.kz.

"Лисы пустыни" удостоились данной чести после того, как разгромили сборную Сомали в рамках девятого тура квалификации ЧМ-2026 со счетом 3:0.

Благодаря этой победе подопечные Владимира Петковича гарантировали себе лидерство в отборочной группе G, набрав 22 очка.

В итоге футболисты Алжира снова поедут на мундиаль, где они в последний раз были 11 лет назад. Тогда же африканская команда добралась до 1/8 финала, но уступила Германии – 1:2.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех государств: США, Канады и Мексики.

К этому часу из окончательного списка 48 команд будущего мундиаля известны только 20 сборных.