В Казахстан впервые прибыл президент Всемирного антидопингового агентства

14 октября в Астану прилетела делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с ее руководителем Витолдом Банка. Гостей встретил главный спортивный чиновник нашей страны Ербол Мырзабосынов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК, зарубежная делегация примет участие в рабочих встречах со спортивными федерациями, представителями НОК РК, атлетами и студентами, посетит несколько спортивных объектов столицы. Основная цель приезда – обсуждение вопросов антидопинговой политики в Казахстане.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) является независимой организацией, осуществляющей координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданной при поддержке Международного олимпийского комитета.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Основным документом WADA является Всемирный антидопинговый кодекс и восемь международных стандартов.

WADA создана для пропаганды, координации и мониторинга борьбы с допингом в спорте, и делегирует свою работу в отдельных странах региональным и национальным антидопинговым организациям и обязывает эти организации соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс. Также WADA аккредитует лабораторий для проведения необходимого научного анализа для допинг-контроля.

За несколько месяцев до приезда представителей WADA в нашей стране внесли изменения в антидопинговые правила.