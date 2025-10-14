#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Спорт

В Казахстан впервые прибыл президент Всемирного антидопингового агентства

Приезд Астана ВАДА, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:45 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
14 октября в Астану прилетела делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с ее руководителем Витолдом Банка. Гостей встретил главный спортивный чиновник нашей страны Ербол Мырзабосынов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК, зарубежная делегация примет участие в рабочих встречах со спортивными федерациями, представителями НОК РК, атлетами и студентами, посетит несколько спортивных объектов столицы. Основная цель приезда – обсуждение вопросов антидопинговой политики в Казахстане.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) является независимой организацией, осуществляющей координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданной при поддержке Международного олимпийского комитета.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Основным документом WADA является Всемирный антидопинговый кодекс и восемь международных стандартов.

WADA создана для пропаганды, координации и мониторинга борьбы с допингом в спорте, и делегирует свою работу в отдельных странах региональным и национальным антидопинговым организациям и обязывает эти организации соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс. Также WADA аккредитует лабораторий для проведения необходимого научного анализа для допинг-контроля.

За несколько месяцев до приезда представителей WADA в нашей стране внесли изменения в антидопинговые правила.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Делегация из Афганистана прибыла в Казахстан
01:08, 02 августа 2023
Делегация из Афганистана прибыла в Казахстан
Президент подтвердил заинтересованность Казахстана в инвестициях со стороны Всемирного банка
19:55, 08 июня 2023
Президент подтвердил заинтересованность Казахстана в инвестициях со стороны Всемирного банка
Министр спорта встретил серебряных призеров Всемирной шахматной олимпиады
12:28, 24 сентября 2024
Министр спорта встретил серебряных призеров Всемирной шахматной олимпиады
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: