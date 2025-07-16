В антидопинговые правила РК внесли изменения

Приказом и.о. министра туризма и спорта от 4 июля 2025 года внесены изменения в антидопинговые правила РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для предотвращения применения допинга в спорте Национальная антидопинговая организация проводит работу, которая направлена на предоставление обновленной и точной информации по вопросам:

ущерба, наносимого допингом этическим ценностям спорта;

последствий применения допинга для здоровья;

процедуры допинг-контроля;

прав и обязанностей спортсменов в связи с борьбой с допингом, включая информацию о Всемирном антидопинговом кодексе и антидопинговой политике соответствующих спортивных организаций и антидопинговых организаций, в том числе о последствиях нарушения антидопинговых правил;

списка запрещенных субстанций и методов, а также разрешений на терапевтическое использование допинга;

пищевых добавок.

Указывается, что в целях допинг-контроля национальные или местные аккредитованные спортивные федерации должны содействовать в организации и проведении тестирования спортсменов.

Список составляется Национальной антидопинговой организацией по информации национальных или местных аккредитованных спортивных федераций.

Сформированный Список размещается на интернет-ресурсе Национальной антидопинговой организации и направляется в национальные аккредитованные спортивные федерации.

Предусматривается, что национальные или местные аккредитованные спортивные федерации в течение 5 календарных дней со дня размещения Списка на интернет-ресурсе Национальной антидопинговой организации уведомляют (по телефону, факсимильной связью, электронной почте или заказным письмом) спортсменов о включении их в данный Список.

Спортсмен, изъявивший намерение о возобновлении спортивной деятельности, письменно уведомляет соответствующую Национальную аккредитованную спортивную федерацию и Национальную антидопинговую организацию за 6 месяцев до планируемой даты возвращения в спорт.

Лаборатория проводит анализ проб и предоставляет результаты анализа в соответствующую антидопинговую организацию, международную федерацию в соответствии с международным стандартом для лабораторий, утвержденным Всемирным антидопинговым агентством.

Указывается, что после установления фактов возможного нарушения антидопинговых правил в целях борьбы с допингом в спорте Национальная антидопинговая организация проводит расследования и слушания в отношении спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов по спортивной медицине, иных специалистов в области физической культуры и спорта, согласно международному стандарту по тестированию и расследованиям.

Национальная антидопинговая организация направляет уведомление (по телефону, факсимильной связью, электронной почте или заказным письмом) о фактах возможного нарушения антидопинговых правил в течение 7 календарных дней спортсмену или тренеру, тренеру-преподавателю, специалисту по спортивной медицине, иному специалисту в области физической культуры и спорта, национальной аккредитованной спортивной федерации, международной спортивной федерации и Всемирному антидопинговому агентству.

При расследовании возможного нарушения правил Национальная антидопинговая организация в течение 10 календарных дней получает письменное объяснение по предъявленным обвинениям от спортсмена и согласие о вскрытии и анализе пробы Б. Отказ спортсмена от осуществления анализа пробы Б является основанием для подтверждения результата анализа пробы А.

В случае, если анализ пробы Б не подтверждает результат анализа пробы А, тест рассматривается как отрицательный, с обязательным уведомлением спортсмена, международной спортивной федерации, национальной аккредитованной спортивной федерации и Всемирного антидопингового агентства.

В случае, если анализ пробы Б подтверждает анализ пробы А, о полученном результате сообщается спортсмену, международной спортивной федерации, Национальной аккредитованной спортивной федерации и Всемирному антидопинговому агентству;

Кроме того:

Национальная антидопинговая организация извещает лабораторию и запрашивает сроки проведения анализа пробы Б;

лаборатория направляет Национальной антидопинговой организации сведения о результате проведенного анализа пробы Б;

Национальная антидопинговая организация направляет новое уведомление спортсмену с информацией:

- о наличии допинга во взятой пробе;

- о нарушенном антидопинговом правиле;

- о получении копий документов по результатам исследований проб А и Б;

- о предоставлении письменных объяснений и дополнений по выявленному факту;

- о проведении слушания в дисциплинарной антидопинговой комиссии;

в случае получения дополнительной информации от спортсмена или тренера, тренера-преподавателя, специалиста по спортивной медицине, иного специалиста в области физической культуры и спорта о фактах, имеющих отношение к данному случаю возможного нарушения антидопинговых правил, сотрудники Национальной антидопинговой организации проверяют все факты на предмет установления наличия или отсутствия допинга, который стал причиной данного результата анализа.

При расследовании возможного нарушения правил сотрудники Национальной антидопинговой организации после получения информации от спортсмена или тренера, тренера-преподавателя, специалиста по спортивной медицине, иного специалиста в области физической культуры и спорта, имеющей отношение к данному случаю, проверяют факты на предмет достоверности.

Сотрудники Национальной антидопинговой организации направляют запросы в соответствующие организации, опрашивают лиц, на которые ссылается спортсмен или тренер, тренер-преподаватель, специалист по спортивной медицине, иной специалист в области физической культуры и спорта с фиксацией показаний допрашиваемого путем составления протокола.

При проведении расследования проверяется наличие или отсутствие у спортсмена разрешения на терапевтическое использование допинга, выданное в соответствии с международным стандартом по терапевтическому использованию.

Также предусматривается, что Национальная антидопинговая организация не позднее 3 календарных дней после принятия мотивированного решения Дисциплинарной комиссии направляет спортсмену или тренеру, тренеру-преподавателю, специалисту по спортивной медицине, иному специалисту в области физической культуры, спорта, Национальной аккредитованной спортивной федерации и международным антидопинговым организациям.

Решение Дисциплинарной комиссии о нарушении антидопинговых правил спортсменами, тренерами, тренерами-преподавателями, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области физической культуры и спорта направляется в Национальную аккредитованную спортивную федерацию для принятия мер в случае истечения сроков или по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Апелляционной комиссией.

Национальная и местная аккредитованная спортивная федерация на основании решения Дисциплинарной комиссии применяет меры, в том числе спортивную дисквалификацию, в отношении спортсменов и животных, участвующих в спортивном соревновании, и информирует об этом уполномоченный орган в области физической культуры и спорта, Национальную антидопинговую организацию, международную спортивную федерацию.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.