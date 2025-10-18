#АЭС в Казахстане
Спорт

В Астане определили нового чемпиона "Казахстан Барысы – 2025"

Казахстан Барысы – 2025, Астана, борцы , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 21:18 Фото: акимат Астаны
В Астане 18 октября завершился главный турнир года по qazaq quresi – "Казахстан Барысы", который собрал 43 сильнейших палуана страны, сообщает Zakon.kz.

Борцы выступали в абсолютной весовой категории, а общий призовой фонд составил 27 млн тенге.

Победителем соревнований стал Марат Байкамуров, представлявший команду "Әскер Барысы". В финальной схватке он одолел действующего чемпиона Ерасыла Кажыбаева. Бронзовым призером турнира стал Нурдаулет Жарлыгапов из Мангистау, чемпион Всемирных игр кочевников.

27-летний Байкамуров также выступает за сборную Казахстана по дзюдо в весовой категории до 100 кг. В 2025 году он завоевал "бронзу" на Гранд Слэме в Ташкенте и принимал участие в чемпионате мира.

31-летний Кажыбаев, серебряный призер турнира, известен своими достижениями в дзюдо: на его счету участие в пяти чемпионатах мира (2018, 2021, 2022, 2024, 2025), а также медали Гранд Слэма в Астане и Баку.

Турнир "Казахстан Барысы" проводится с 2011 года и является главным национальным соревнованием по борьбе qazaq quresi, собирающим лучших борцов страны.

А ранее сообщалось, что хоккеисты астанинского "Барыса" 18 октября дали серьезный бой одному из лидеров Восточной конференции – казанскому "Ак Барсу", но уступили в серии буллитов со счетом 2:3.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
