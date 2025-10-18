#АЭС в Казахстане
Спорт

"Барыс" сражался до последнего, но "Ак Барс" вырвал победу в серии буллитов

&quot;Ак Барс&quot;, &quot;Барыс&quot;, матч, КХЛ , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 20:01 Фото: hcbarys.kz
Хоккеисты астанинского "Барыса" 18 октября дали серьезный бой одному из лидеров Восточной конференции – казанскому "Ак Барсу", но уступили в серии буллитов со счетом 2:3, сообщает Zakon.kz.

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел 18 октября на "Барыс-Арене".

Хозяева дважды выходили вперед: шайбы в ворота гостей забросили Всеволод Логвин и Кирилл Панюков. Однако казанцы сумели отыграться усилиями Григория Денисенко и Михаила Фисенко, переведя игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, и исход встречи решился в серии буллитов, где удачливее оказались гости.

Несмотря на поражение, "Барыс" пополнил копилку одним очком и продолжает борьбу в верхней половине таблицы Восточной конференции. После 18 матчей у команды – 17 очков и седьмое место.

"Ак Барс" благодаря этой победе продлил свою победную серию до семи матчей и удерживает вторую строчку Востока с 23 очками.

16 октября "Барыс" после шести поражений сенсационно разгромил "Авангард". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
