"Барыс" сражался до последнего, но "Ак Барс" вырвал победу в серии буллитов

Хоккеисты астанинского "Барыса" 18 октября дали серьезный бой одному из лидеров Восточной конференции – казанскому "Ак Барсу", но уступили в серии буллитов со счетом 2:3, сообщает Zakon.kz.

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел 18 октября на "Барыс-Арене".

Хозяева дважды выходили вперед: шайбы в ворота гостей забросили Всеволод Логвин и Кирилл Панюков. Однако казанцы сумели отыграться усилиями Григория Денисенко и Михаила Фисенко, переведя игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, и исход встречи решился в серии буллитов, где удачливее оказались гости.

Несмотря на поражение, "Барыс" пополнил копилку одним очком и продолжает борьбу в верхней половине таблицы Восточной конференции. После 18 матчей у команды – 17 очков и седьмое место.

"Ак Барс" благодаря этой победе продлил свою победную серию до семи матчей и удерживает вторую строчку Востока с 23 очками.

16 октября "Барыс" после шести поражений сенсационно разгромил "Авангард".