Спорт

Сенсационного короля "Мастерса" в Шанхае с трудом остановили в Базеле

Теннис Поражение Базель, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 15:38 Фото: Instagram/swissindoorsbasel_official
После завершения турнира ATP 1000 в китайском Шанхае имя Валентина Вашеро широко обсуждается в теннисных кругах. Представитель Монако мог продолжить свое победное шествие над грандами мирового тенниса уже на кортах швейцарского Базеля, сообщает Zakon.kz.

Вашеро, который за одну неделю с 204-го номера ATP превратился в 40-ую ракетку мира, накануне проиграл свой первый матч после неожиданного титула в Шанхае.

Героя китайского "Мастерса" смог остановить американец Тэйлор Фриц, в рамках первого круга ATP 500 в Базеле. Поединок закончился со счетом 6:4, 6:7(4), 5:7 в пользу четвертой ракетки планеты.

Первый сеяный швейцарских состязаний прервал победную серию победителя ATP 1000 в Шанхае, которая состояла из девяти игр.

А через считанные минуты на кортах австрийской Вены пройдет повторение недавнего финала ATP 250 Аlmaty, где встречались Даниил Медведев (Россия) и Корентен Муте (Франция).

Если 19 октября теннисисты разыгрывали титул, то сейчас они поспорят за путевку в четвертьфинал турнира ATP 500.

Стоит напомнить, что из-за травмы пропускавший алматинские соревнования казахстанец Александр Бублик также играет в Вене. Его выход на корт запланирован на 19:30 (23 октября), соперником будет аргентинец Франсиско Черундоло.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
