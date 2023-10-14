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На "Мастерсе" в Шанхае определились финалисты

На Мастерсе в Шанхае определились финалисты Фото: atptour
В Шанхае (Китай) подходит к завершению турнир серии АТР-1000 (Мастерс). В одиночном разряде прошли полуфинальные матчи. Представлены видеообзоры, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В первом полуфинале 17 номер мирового рейтинга, польский теннисист Хуберт Хуркач выиграл у американца Себастьяна Корды (26 АТР) со счетом 6:3, 6:4. Встреча теннисистов продлилась 1 час 17 минут. Хуркач 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Корды девять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.


Во втором полуфинале россиянин Андрей Рублёв (7 АТР) одержал победу над своим другом, болгарским теннисистом Григором Димитровым (19 АТР) со счетом 7:6 (9:7), 6:3. В очном противостоянии россиянин вышел вперед – 4:3. Игра длилась 1 час и 52 минуты. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Димитрова ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.


Ранее Новак Джокович поделился ожиданиями от финальной части сезона. 

Пахита Амири
Шанхай
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