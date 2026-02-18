Триумфаторы катарского "Мастерса" вышли в четвертьфинал турнира в Дубае
Казахстанско-сербский дуэт, который на прошлой неделе завоевал трофей на крупных состязаниях в Катаре, несколько минут назад начал с победы аналогичный турнир на кортах Дубая.
Данилина и Крунич на старте текущих соревнований с небольшим трудом обыграли дуэт Рутуджа Бхосале (Индия)/Пеангтарн Плипуеч (Таиланд) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Стоит отметить, что Анна и Александра посеяны на этом турнире под четвертым номером и пропускали первый круг.
Начав дубайский "Мастерс" со второго круга, они сразу запрыгнули в вагон четвертьфиналистов, где теперь встретятся с Людмилой Киченок (Украина)/Дизайр Кравчук (США).
14 февраля лидер женской сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина с Александрой Крунич одержали победу на турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар).