Триумфаторы катарского "Мастерса" вышли в четвертьфинал турнира в Дубае

Одна из сильнейших пар женского мирового тенниса на данный час Анна Данилина (Казахстан) и Александра Крунич (Сербия) успешно начали свои выступления на крупном турнире из серии WTA Dubai 1000, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-сербский дуэт, который на прошлой неделе завоевал трофей на крупных состязаниях в Катаре, несколько минут назад начал с победы аналогичный турнир на кортах Дубая.

Данилина и Крунич на старте текущих соревнований с небольшим трудом обыграли дуэт Рутуджа Бхосале (Индия)/Пеангтарн Плипуеч (Таиланд) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Стоит отметить, что Анна и Александра посеяны на этом турнире под четвертым номером и пропускали первый круг.

Начав дубайский "Мастерс" со второго круга, они сразу запрыгнули в вагон четвертьфиналистов, где теперь встретятся с Людмилой Киченок (Украина)/Дизайр Кравчук (США).

14 февраля лидер женской сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина с Александрой Крунич одержали победу на турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

