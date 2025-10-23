Будущий участник Лиги чемпионов устроил гулянья на тракторах в своей деревне

Новоиспеченный чемпион Швеции по футболу, клуб "Мьельбю" с размахом отмечает свой исторический праздник. Фанаты команды устроили парад тракторов в родной деревне с участием самих футболистов, которые привезли золотые медали, сообщает Zakon.kz.

По сведениям SVT, 22 октября футболисты золотой команды вернулись в Сёльвесборг, где их ожидала многочисленная армия болельщиков.

Фанаты "Мьельбю" проехались по деревне Хеллевик на тракторах с желтыми флажками вместе с клубным автобусом, после победы в чемпионате Швеции.

Как уже известно, "Мьельбю" 20 октября впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Швеции.

И на следующий год команда представит страну во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Самое удивительное то, что новый чемпион представляет населенный пункт Хеллевик из коммуны Сёльвесборг на юге страны, где проживает 1500 человек.