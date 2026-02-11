#Казахстан в сравнении
Спорт

Участник 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА уволил своего наставника

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 17:20 Фото: Instagram/SPURSOFFICIAL
Один из топовых футбольных клубов Англии "Тоттенхэм" объявил об отставке Томаса Франка с поста главного тренера. Руководство "шпор" не устроили последние результаты команды в АПЛ, сообщает Zakon.kz.

Информацию о расставании с 52-летним датским наставником распространила 11 февраля пресс-служба лондонского коллектива.

"Клуб принял решение о смене главного тренера. Мы приняли его в июне 2025 года и были полны решимости предоставить ему время и поддержку, необходимые для совместной работы над будущим. Однако результаты и выступления привели совет директоров к выводу о необходимости смены тренера на данном этапе сезона". Заявление ФК "Тоттенхэм"

На данный момент серия без побед у "Тоттенхэма" в английском чемпионате составляет восемь матчей. Команда не может выиграть с 28 декабря и занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 26-ти туров.

Зато Томас Франк прекрасно провел "лондонцев" через общий этап Лиги чемпионов, где его подопечные заняли четвертое место и напрямую вышли в 1/8 финала, обойдя многих грандов Европы.

Это уже второе увольнение в АПЛ за последний месяц. В январе Лиэм Росеньор стал главным тренером "Челси".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
