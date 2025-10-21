Клуб из шведской деревни выиграл чемпионат страны и сыграет в Лиге чемпионов

Скромный футбольный клуб "Мьельбю" впервые в своей истории стал чемпионом Швеции в высшем дивизионе. Команда, которая недавно играла в третьей лиге, досрочно за три тура до конца соревнований завоевала "золото" текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этой суперсенсации "Мьельбю" получил право сыграть во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА на будущий сезон.

Накануне подопечные Андерса Торстенссона победили "Гетеборг" (2:0) в рамках 27-го тура чемпионата Швеции и досрочно обеспечили себе первое место.

Ближайший преследователь "Хаммарбю" за три тура до окончания первенства отстает на 11 очков.

В итоге "Мьельбю" впервые в своей 86-летней истории стал чемпионом Швеции. Ранее команда не поднималась выше пятого места.

Самое удивительное то, что новый чемпион представляет населенный пункт Хеллевик из коммуны Сёльверсборг на юге страны, в котором проживают 1500 человек.

Также нельзя не подчеркнуть, что этот деревенский клуб обладает одним из самых маленьких бюджетов среди всех коллективов элитного дивизиона чемпионата Швеции (16,85 млн евро).

Если "Мьельбю" уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов на 2026 год, то казахстанский "Кайрат" разыграет эту путевку 26 октября в матче против "Астаны".