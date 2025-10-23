Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Вене и может сыграть с Синнером

Казахстанский теннисист Александр Бублик 23 октября пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене, уверенно переиграв аргентинца Франсиско Серундоло, сообщает Zakon.kz.

В матче второго круга 16-я ракетка мира Бублик, посеянный под восьмым номером, обыграл 21-го номера рейтинга ATP со счетом 6:4, 6:2.

Победа позволила казахстанцу выйти в 1/4 финала, где он может встретиться с итальянцем Янником Синнером, занимающим четвертую строчку мирового рейтинга.

А ранее суперкомпьютер назвал соперника "Кайрата" главным фаворитом Лиги чемпионов.

