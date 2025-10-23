Суперкомпьютер назвал соперника "Кайрата" главным фаворитом Лиги чемпионов

По итогам прошедших игр третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА выбраны команды, у которых самые высокие шансы на победу в турнире. Список фаворитов возглавил лондонский "Арсенал", будущий соперник алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

По мнению Суперкомпьютера Opta, "канониры" могут выиграть самый престижный клубный турнир Европы с вероятностью 21,13%.

Хорошие шансы на титул также имеют ПСЖ – 14,03%, "Ливерпуль" – 12,31% и "Манчестер Сити" – 12,12%. Неплохие перспективы отданы двум испанским грандам: "Барселоне" – 5,65% и "Реалу" – 5,48%.

В топ-10 кандидатов на победу в клубном чемпионате Европы текущего сезона еще вошли: "Бавария" – 9,33%, "Челси" – 5,43%, "Интер" – 4,91% и "Ньюкасл" – 3,51%.

К этой минуте по итогам матчей третьего тура Лиги чемпионов УЕФА лидерами турнирной таблицы идут пять команд, набравшие девять очков из девяти возможных: ПСЖ, "Бавария", "Интер", "Арсенал" и "Реал".

Поединок "Арсенала" и "Кайрата" пройдет 28 января, в рамках восьмого тура.