#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Спорт

Суперкомпьютер назвал соперника "Кайрата" главным фаворитом Лиги чемпионов

Футбол Фаворит ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 16:20 Фото: Instagram/arsenal
По итогам прошедших игр третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА выбраны команды, у которых самые высокие шансы на победу в турнире. Список фаворитов возглавил лондонский "Арсенал", будущий соперник алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

По мнению Суперкомпьютера Opta, "канониры" могут выиграть самый престижный клубный турнир Европы с вероятностью 21,13%.

Хорошие шансы на титул также имеют ПСЖ – 14,03%, "Ливерпуль" – 12,31% и "Манчестер Сити" – 12,12%. Неплохие перспективы отданы двум испанским грандам: "Барселоне" – 5,65% и "Реалу" – 5,48%.

В топ-10 кандидатов на победу в клубном чемпионате Европы текущего сезона еще вошли: "Бавария" – 9,33%, "Челси" – 5,43%, "Интер" – 4,91% и "Ньюкасл" – 3,51%.

К этой минуте по итогам матчей третьего тура Лиги чемпионов УЕФА лидерами турнирной таблицы идут пять команд, набравшие девять очков из девяти возможных: ПСЖ, "Бавария", "Интер", "Арсенал" и "Реал".

Поединок "Арсенала" и "Кайрата" пройдет 28 января, в рамках восьмого тура.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Суперкомпьютер назвал главного фаворита нового сезона Лиги чемпионов УЕФА
17:59, 11 сентября 2025
Суперкомпьютер назвал главного фаворита нового сезона Лиги чемпионов УЕФА
Будущий соперник "Кайрата" вышел в лидеры общей таблицы Лиги чемпионов
16:04, 17 сентября 2025
Будущий соперник "Кайрата" вышел в лидеры общей таблицы Лиги чемпионов
Суперкомпьютер обновил данные по фаворитам после первого тура Лиги чемпионов
17:44, 19 сентября 2025
Суперкомпьютер обновил данные по фаворитам после первого тура Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: