В копилку Казахстана поступило первое "золото" на юношеских Азиатских играх
Фото: telegram/olympickz
24 октября сборная Казахстана по велоспорту выиграла командную гонку на Азиатских играх среди юношей. Наши молодые спортсмены первенствовали на гонке с раздельным стартом в дисциплине смешанная эстафета, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба НОК РК, после первого этапа казахстанцы занимали промежуточное третье место. Однако на заключительном втором отрезке сумели отыграть отставание и финишировать на первой строчке с лучшим результатом – 45 минут и 19,38 секунды.
Фото: telegram/olympickz
Первое "золото" на юношеской Азиаде-2025 в Бахрейне стране принесли: Кирилл Полышев, Данил Третьяков, Ринат Ерик, Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова и Анель Ташбай.
"Серебро" данных соревнований досталось представителям Тайпея, а призовую тройку замкнули велогонщики Китая.
Днем ранее на этих состязаниях казахстанская легкоатлетка Виктория Мельникова выиграла серебряную медаль в беге на 1500 метров.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript