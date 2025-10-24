В копилку Казахстана поступило первое "золото" на юношеских Азиатских играх

24 октября сборная Казахстана по велоспорту выиграла командную гонку на Азиатских играх среди юношей. Наши молодые спортсмены первенствовали на гонке с раздельным стартом в дисциплине смешанная эстафета, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НОК РК, после первого этапа казахстанцы занимали промежуточное третье место. Однако на заключительном втором отрезке сумели отыграть отставание и финишировать на первой строчке с лучшим результатом – 45 минут и 19,38 секунды.

Фото: telegram/olympickz

Первое "золото" на юношеской Азиаде-2025 в Бахрейне стране принесли: Кирилл Полышев, Данил Третьяков, Ринат Ерик, Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова и Анель Ташбай.

"Серебро" данных соревнований досталось представителям Тайпея, а призовую тройку замкнули велогонщики Китая.

Днем ранее на этих состязаниях казахстанская легкоатлетка Виктория Мельникова выиграла серебряную медаль в беге на 1500 метров.

