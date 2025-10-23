#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на Азиатских играх в Бахрейне

Виктория Мельникова, легкая атлетика, Бахрейн, Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 23:10 Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК Казахстана
Казахстанская спортсменка Виктория Мельникова 23 октября выиграла серебряную медаль в беге на 1500 метров на Юношеских Азиатских играх-2025, которые проходят в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, в финальном забеге Мельникова показала результат 4:51.61, уступив победительнице – Назиме Рахимжоновой из Узбекистана (4:51.20). Третьей финишировала Санипа Гимхани из Шри-Ланки (4:52.32). Еще одна представительница Казахстана, Агата Красаева, заняла седьмое место.

Это второе серебро сборной Казахстана на нынешних Играх. Ранее медаль аналогичного достоинства в триатлоне завоевал Рамазан Айнегов. Кроме того, Глеб Клепинин (лёгкая атлетика) и Алиям Азизова (пенчак силат) принесли команде две бронзы.

Всего на счету казахстанской сборной – четыре медали.

А ранее казахстанский теннисист Александр Бублик 23 октября пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене, уверенно переиграв аргентинца Франсиско Серундоло. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
