Какое место занял Казахстан на юношеских Азиатских играх

Сборная Казахстана завершила выступление на третьих юношеских Азиатских играх, которые проходили с 22 по 31 октября в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

По итогам соревнований команда Казахстана заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 93 медали. В активе наших спортсменов 24 золотых, 29 серебряных и 40 бронзовых наград, пишет НОК РК.

Первым стал Китай со 147 медалями (63 "золота", 49 "серебра" и 35 "бронз"). Узбекистан расположился на второй строчке, завоевав 81 награду (37 "золота", 16 "серебра", 28 "бронз").

Казахстанские спортсмены выступили в более чем двадцати видах спорта. При этом отметились не только призовыми местами, но и рекордами.

Тяжелоатлет Алихан Аскербай обновил сразу несколько высших достижений. В "рывке" и "толчке" он установил юношеские рекорды мира, Азии и юношеской Азиады.

Легкоатлет Максим Сажнев, пловец Александр Румынский и штангист Нуржан Жумабай побили рекорды ЮАИ.

Больше всего золотых наград – пять – казахстанцы завоевали в боксе. Дзюдоисты принесли стране четыре "золота", а штангисты – три.

Сборная Казахстана побила личный рекорд по количеству завоеванных наград. На юношеской Азиаде-2009 в Сингапуре у страны было 14 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых наград (восьмое место в медальном зачете).

