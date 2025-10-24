Лионель Месси закрыл вопрос о своей дальнейшей карьере в футболе

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси подписал новый контракт со своим клубом "Интер Майми" до 2028 года. Вопрос о его участии в ЧМ-2026 и других турнирах на ближайшие три года снят с обсуждения, сообщает Zakon.kz.

Информацию о продлении контракта с Месси до 2028 года подтвердила пресс-служба клуба из Флориды.

"Обещали фанатам, что будем мечтать о большом, строя культовый клуб, который олицетворяет страсть, трудолюбие, преданность делу всех, кто был до нас и возводил Майами на мечтах. Продление контракта с Лео – подарок нашему потрясающему городу. С нетерпением ждем возможности написать новые главы на нашем "Майами Фридом Парк". Вместе продолжим строить и мечтать". Владелец "Интер Майами" Хорхе Мас

Экс-игрок "Барселоны" и ПСЖ выступает в МЛС с 2023 года. В этом сезоне в его активе 29 голов после 28 матчей чемпионата, он стал лучшим бомбардиром.

"Очень рад тому, что остаюсь здесь и продолжаю этот проект, который оказался не только мечтой, но и прекрасной возможностью играть на "Майами Фридом Парк". С первого дня я счастлив здесь, с нетерпением ждем момента, когда снова выйдем на наше поле, чтобы фанаты тоже смогли насладиться. Играть дома на таком потрясающем стадионе – это будет нечто очень особенное". Лионель Месси

Продление контракта откроет для Месси и "Интер Майами" новую историческую главу в 2026 году. Клуб переедет на новый стадион "Майами Фридом Парк".

38-летний уроженец Росарио (Аргентина) является самым титулованным игроком всех времен, завоевав в общей сложности 46 командных трофеев за свою карьеру.

В списке личных достижений Месси имеются рекордные восемь "Золотых мячей".