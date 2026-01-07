Легенда футбола Лионель Месси откровенно рассказал о своих странностях

Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси признался, что считает себя человеком со странностями и спокойно относится к этому, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью изданию Ole.

Футболист отметил, что ему нравится проводить время наедине с собой. По его словам, после домашней суеты и постоянного шума, который создают трое сыновей, он особенно ценит тишину и возможность побыть в одиночестве.

Месси добавил, что активность детей порой утомляет, поэтому уединение помогает ему восстановиться и почувствовать внутреннее спокойствие.

А ранее стало известно, что в испанском клубе "Барселона" обсуждается возможность возвращения Лионеля Месси в "Барселону", но уже не в роли игрока.

