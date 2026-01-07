#Казахстан в сравнении
Спорт

Легенда футбола Лионель Месси откровенно рассказал о своих странностях

Лионель Месси, характер, футбол, странности , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 18:09 Фото: Instagram/leomessi
Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси признался, что считает себя человеком со странностями и спокойно относится к этому, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью изданию Ole.

Футболист отметил, что ему нравится проводить время наедине с собой. По его словам, после домашней суеты и постоянного шума, который создают трое сыновей, он особенно ценит тишину и возможность побыть в одиночестве.

Месси добавил, что активность детей порой утомляет, поэтому уединение помогает ему восстановиться и почувствовать внутреннее спокойствие.

А ранее стало известно, что в испанском клубе "Барселона" обсуждается возможность возвращения Лионеля Месси в "Барселону", но уже не в роли игрока.

Читайте также
Лионель Месси стал лицом саудовского бренда элитной одежды
06:17, 13 марта 2024
Лионель Месси стал лицом саудовского бренда элитной одежды
Месси прибудет в Индию для открытия своего памятника
17:43, 12 декабря 2025
Месси прибудет в Индию для открытия своего памятника
Лионель Месси пожаловался на враждебность фанатов
15:08, 20 апреля 2025
Лионель Месси пожаловался на враждебность фанатов
