Спорт

Казахстанская таеквондистка завоевала "золото" на Азиатских играх в Бахрейне

казахстанка завоевала золотую медаль, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 19:07 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по таеквондо Айым Серикбаева принесла стране второе "золото" юношеских Азиатских игр в Манаме, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 44 кг.

В финале Серикбаева одержала уверенную победу над Хуэн Хоан (Вьетнам) – 2:0.

Фото: olympic.kz

Ранее сообщалось, что казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на Азиатских играх в Бахрейне.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
