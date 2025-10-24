Казахстанская таеквондистка завоевала "золото" на Азиатских играх в Бахрейне
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по таеквондо Айым Серикбаева принесла стране второе "золото" юношеских Азиатских игр в Манаме, сообщает Zakon.kz.
Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 44 кг.
В финале Серикбаева одержала уверенную победу над Хуэн Хоан (Вьетнам) – 2:0.
Фото: olympic.kz
Ранее сообщалось, что казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на Азиатских играх в Бахрейне.
