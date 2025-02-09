Впервые в истории Казахстан завоевал "золото" Азиатских игр в шорт-треке

Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Первое "золото" стране на этих Играх шорт-трекисты принесли по итогам мужской эстафеты.

Казахстан в финале опередил Японию (второе место) и Китай (третье место). Южная Корея, выступавшая в статусе фаворита, получила пенальти.

Триумфаторами стали: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен.

Пресс-служба НОК РК пишет, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиатских игр. Всего в Харбине шорт-трекисты отметились тремя наградами. Все они были завоеваны в эстафетах.

Ранее представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине и тем самым взяла четвертую медаль. Теперь же на счету нашей страны пять медалей.

