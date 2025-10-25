#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Казахстанка завоевала "золото" Азиатских игр по ММА

Амелина Бакиева, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 12:42 Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по ММА Амелина Бакиева завоевала золотую медаль юношеских Азиатских игр-2025, сообщает Zakon.kz.

В финале весовой категории до 50 килограммов казахстанка одержала досрочную победу над Шрией Сатам из Индии, пишет НОК РК.

Фото: НОК РК

Фото: НОК РК

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Шугылу Омирбек с победой на Чемпионате мира по женской борьбе U23.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстанская таеквондистка завоевала "золото" на Азиатских играх в Бахрейне
19:07, 24 октября 2025
Казахстанская таеквондистка завоевала "золото" на Азиатских играх в Бахрейне
Впервые в истории Казахстан завоевал "золото" Азиатских игр в шорт-треке
10:49, 09 февраля 2025
Впервые в истории Казахстан завоевал "золото" Азиатских игр в шорт-треке
Казахстанка завоевала "серебро" по гребле на Азиатских играх
12:48, 07 октября 2023
Казахстанка завоевала "серебро" по гребле на Азиатских играх
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: