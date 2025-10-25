Казахстанка завоевала "золото" Азиатских игр по ММА
Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по ММА Амелина Бакиева завоевала золотую медаль юношеских Азиатских игр-2025, сообщает Zakon.kz.
В финале весовой категории до 50 килограммов казахстанка одержала досрочную победу над Шрией Сатам из Индии, пишет НОК РК.
Фото: НОК РК
Фото: НОК РК
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Шугылу Омирбек с победой на Чемпионате мира по женской борьбе U23.
