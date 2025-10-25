#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Казахстанские легкоатлетки завоевали две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне

Екатерина Михайленко, легкая атлетика, азиада, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 22:40 Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК Казахстана
Казахстанские спортсменки 25 октября успешно выступили в очередной день юношеских Азиатских игр, проходящих в Манаме (Бахрейн), пополнив копилку сборной двумя наградами, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийской комитете РК, бронзовую медаль в прыжках в длину завоевала Екатерина Михайленко, показав результат 5,74 метра. "Серебро" в беге на 400 метров с барьерами выиграла Маргарита Косинова с результатом 1:01.36.

Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК Казахстана

Ранее в этот же день еще одну "бронзу" Казахстану принесла Вероника Елисеева, занявшая третье место в метании молота с результатом 46,94 метра. Победу в этой дисциплине одержала китаянка Ижу Ван (68,59 м), "серебро" у ее соотечественницы Юйцзя Гао (63,08 м).

А ранее фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" на этапе Гран-при в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Дочь Кайрата Нуртаса прилетела из Великобритании поддержать отца перед важным событием
23:20, Сегодня
Дочь Кайрата Нуртаса прилетела из Великобритании поддержать отца перед важным событием
Казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на Азиатских играх в Бахрейне
23:10, 23 октября 2025
Казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на Азиатских играх в Бахрейне
Казахстан завоевал второе "золото" по ММА на Азиаде
13:15, Сегодня
Казахстан завоевал второе "золото" по ММА на Азиаде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: