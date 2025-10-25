Казахстанские легкоатлетки завоевали две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне

Казахстанские спортсменки 25 октября успешно выступили в очередной день юношеских Азиатских игр, проходящих в Манаме (Бахрейн), пополнив копилку сборной двумя наградами, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийской комитете РК, бронзовую медаль в прыжках в длину завоевала Екатерина Михайленко, показав результат 5,74 метра. "Серебро" в беге на 400 метров с барьерами выиграла Маргарита Косинова с результатом 1:01.36.

Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК Казахстана

Ранее в этот же день еще одну "бронзу" Казахстану принесла Вероника Елисеева, занявшая третье место в метании молота с результатом 46,94 метра. Победу в этой дисциплине одержала китаянка Ижу Ван (68,59 м), "серебро" у ее соотечественницы Юйцзя Гао (63,08 м).

А ранее фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" на этапе Гран-при в Китае.

