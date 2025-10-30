#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" юношеской Азиады в Бахрейне

Айша Алтай, дзюдо, Азиада, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 19:29 Фото: НОК РК
Казахстанская спортсменка Айша Алтай 30 октября стала победительницей юношеских Азиатских игр, проходящих в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, Алтай, выступающая в весовой категории до 70 килограммов, уверенно прошла все этапы турнира и в финале одержала победу над представительницей Узбекистана Шохистой Тураевой.

А ранее сообщалось, что организаторы зимней Олимпиады-2026 показали дизайн пьедестала почета.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
