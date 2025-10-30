Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" юношеской Азиады в Бахрейне

Казахстанская спортсменка Айша Алтай 30 октября стала победительницей юношеских Азиатских игр, проходящих в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, Алтай, выступающая в весовой категории до 70 килограммов, уверенно прошла все этапы турнира и в финале одержала победу над представительницей Узбекистана Шохистой Тураевой.

