Женская команда Казахстана по гандболу обыграла соперниц из Узбекистана на ЮАИ в Бахрейне

Фото: olympic.kz
В рамках группового этапа юношеских Азиатских игр в Манаме женская команда Казахстана по гандболу провела очередной матч. Казахстанская сборная сыграла с Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.
По итогам встречи казахстанки одержали победу со счетом 31:23.
В данный момент они занимают второе место в группе А.
Ранее сообщалось, что казахстанские баскетболистки одержали две победы на юношеской Азиаде в Бахрейне.
