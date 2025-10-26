#АЭС в Казахстане
Спорт

Женская команда Казахстана по гандболу обыграла соперниц из Узбекистана на ЮАИ в Бахрейне

ЮАИ в Бахрейне, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 07:16 Фото: olympic.kz
В рамках группового этапа юношеских Азиатских игр в Манаме женская команда Казахстана по гандболу провела очередной матч. Казахстанская сборная сыграла с Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.

По итогам встречи казахстанки одержали победу со счетом 31:23.

В данный момент они занимают второе место в группе А.

Ранее сообщалось, что казахстанские баскетболистки одержали две победы на юношеской Азиаде в Бахрейне.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
