Спорт

Муай-тай в Бахрейне: казахстанка завоевала золотую медаль ЮАИ

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 18:20 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по муай-тай Альбина Жуминова стала первой на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка одержала уверенную победу в весовой категории до 51 кг (16-17 лет).

Жуминова в решающем бою выиграла у Срейпен Ом (Камбоджа) – 30:27.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде. Евгений Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 кг.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: