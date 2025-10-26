Муай-тай в Бахрейне: казахстанка завоевала золотую медаль ЮАИ
Представительница команды Казахстана по муай-тай Альбина Жуминова стала первой на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.
Спортсменка одержала уверенную победу в весовой категории до 51 кг (16-17 лет).
Жуминова в решающем бою выиграла у Срейпен Ом (Камбоджа) – 30:27.
Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде. Евгений Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 кг.
