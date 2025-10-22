"Ты герой современности": новый пост Темирлана Анарбекова вызвал восторг у фанатов

Голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков поделился с фанатами тем, что сбылась его детская мечта, сообщает Zakon.kz.

После своей первой игры в стартовом составе команды против "Пафоса" в общем этапе Лиги чемпионов 22-летний вратарь не смог сдержать эмоций.

"Первая игра в групповом этапе Лиги чемпионов – еще одна детская мечта сбылась!" – подписал пост футболист.

Фанаты поддержали спортсмена в комментариях:

– Мбаппе было бы интереснее сыграть с Темирланом. Благодаря Темирлану вживую увидели "Реал Мадрид". Темирлан – легенда. Он сделал историю для казахстанского футбола!

– У "Реала" вроде как скоро Тибо Куртуа собирался уходить. Вот вместо него основным надо. – Ты герой современности! – Ты должен был играть против "Реала"!





Отметим, что после противостояния "Кайрата" с "Пафосом" Темирлан Анарбеков вернул себе звание звезды соцсетей.