"Ты герой современности": новый пост Темирлана Анарбекова вызвал восторг у фанатов
Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков поделился с фанатами тем, что сбылась его детская мечта, сообщает Zakon.kz.
После своей первой игры в стартовом составе команды против "Пафоса" в общем этапе Лиги чемпионов 22-летний вратарь не смог сдержать эмоций.
"Первая игра в групповом этапе Лиги чемпионов – еще одна детская мечта сбылась!" – подписал пост футболист.
Фанаты поддержали спортсмена в комментариях:
– Мбаппе было бы интереснее сыграть с Темирланом. Благодаря Темирлану вживую увидели "Реал Мадрид". Темирлан – легенда. Он сделал историю для казахстанского футбола!
– У "Реала" вроде как скоро Тибо Куртуа собирался уходить. Вот вместо него основным надо.
– Ты герой современности!
– Ты должен был играть против "Реала"!
Отметим, что после противостояния "Кайрата" с "Пафосом" Темирлан Анарбеков вернул себе звание звезды соцсетей.
