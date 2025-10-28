10-кратную чемпионку мира снова подозревают в краже и мошенничестве

Призера зимних Олимпийских игр 2022 года и 10-кратную чемпионку мира по биатлону француженку Жулию Симон повторно подозревают в краже личных вещей у своих коллег по сборной, сообщает Zakon.kz.

Как информирует L'Equipe, знаменитую биатлонистку обвиняют в краже денег и личных вещей у четырех других спортсменок сборной Франции. Об этом заявила прокурор суда Альбервиля, которая пояснила, что все четверо членов французской команды высказали подозрения.

Сестры Анаис и Клоэ Шевалье заметили пропажу своих вещей, а также денег в сумме 50 евро. Каролин Коломбо также не нашла наличность. А Лу Жанмонно, с которой в одной комнате Симон жила на сборах, потеряла вещи. В тот момент ни одна из спортсменок не написали жалобу в полицию.

Фото: Instagram/julia_.simon

Здесь стоит подчеркнуть, что Жулия немного ранее получила условный срок на три месяца плюс штраф в размере 15 000 евро за кражу и мошенничество с банковскими картами Жюстин Бреза-Буше и еще одного члена сборной Франции.

Жулия Симон 10 раз становилась победительницей мировых первенств 2021, 2023, 2024 и 2025 годов.