Спорт

Многократную чемпионку мира обвиняют в серийном мошенничестве

Чемпионка мира по биатлону Жулия Симон , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 03:59 Фото: Instagram/julia_.simon
Призер Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон окажется перед судом по делу о мошенничестве с банковской картой, сообщает Zakon.kz.

По данным Le Dauphiné Libéré, судебный процесс с участием спортсменки состоится 24 октября. Прокуратура Альбервиля сообщила, что Симон предъявлены обвинения в краже и мошенничестве, которые были совершены во Франции и в Норвегии.

Следствие выявило троих потерпевших, включая Жюстин Бреза-Буше. Подозреваемая свою вину отрицает.

Следователи смогли установить IP-адреса и определить, с какого устройства оформлялись подозрительные заказы. Жандармерия Альбервиля представит итоги своей работы также во время суда.

В 2022 году появились сообщения, что на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в Норвегии Жулия Симон воспользовалась кредитной картой Жюстин Бреза-Буше, чтобы сделать покупки в интернет-магазине. На эти деньги она приобрела спортивную камеру типа GoPro.

Общий ущерб составил от 1000 до 2000 евро. Второй иск был подан членом французской сборной. Биатлонистку задержали для проведения допроса, а затем отпустили.

Ранее сообщалось, что молодой боксер погиб в пустыне при загадочных обстоятельствах.

Аксинья Титова
