Спорт

Клебо забрал пятое "золото" Игр в Милане и стал 10-кратным олимпийским чемпионом

Олимпиада-2026 Пятое Золото, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 19:19 Фото: Instagram/johanneshk
18 февраля знаменитый норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым в истории мирового спорта 10-кратным чемпионом зимних Олимпийских игр, установив тем самым исторический рекорд, сообщает Zakon.kz.

Сегодня король мирового лыжного спорта в дуэте со своим соотечественником Эйнаром Хедегартом выиграл командный спринт.

Для него эта высшая награда стала пятой на нынешних состязаниях в Милане. Чуть ранее здесь он финишировал первым в скиатлоне, спринте, гонке с раздельным стартом и эстафете.

Таким образом, Клебо повторил показатель американского конькобежца Эрика Хайдена, который также является пятикратным чемпионом Олимпиады-1980.

К тому же Йоханнес стал абсолютным рекордсменом в истории Белых Олимпиад, собрав в свою копилку 10 медалей высшего качества, чем не может похвастаться ни один атлет.

Помимо пяти подиумов в Италии, норвежец дважды брал "золото" Пекина-2022, а также трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета в Пхенчхане-2018.

Стоит отметить, что перед Играми в Милане Клэбо шел только на четвертой строчке по количеству ценных наград.

Перед ним стояли его легендарные земляки – Уле Эйнар Бьорндален, Бьорн Дэли и Марит Бьорген, на счету которых было по восемь золотых медалей.

Куандык Шынасилов
