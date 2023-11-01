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Сенсация на "Мастерсе" в Париже: Карлос Алькарас неожиданно проиграл на старте. Результаты и видеообзор дня

Карлос Алькарас неожиданно проиграл в стартовом матче. Результаты и видеообзор второго игрового дня Фото: Twitter/carlosalcaraz
В Париже (Франция) продолжается турнир серии "Мастерс" на харде. Во второй игровой день один из фаворитов соревнований испанец Карлос Алькарас потерпел сенсационное поражение от россиянина Романа Сафиуллина, занимающего 45 место в рейтинге АТР, сообщает Zakon.kz.

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Второй номер мирового рейтинга проиграл со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты впервые встречались между собой на корте.

Результаты матчей 31 октября

1 круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 7:6, 6:4.

Душан Лайович (Сербия, LL) – Бенжамен Бонзи (Франция, WC) – 7:5, 6:3.

Александр Зверев (Германия, 10) – Мартон Фучович (Венгрия, Q) – 4:6, 7:5, 6:4.

Хуберт Хуркач (Польша, 11) – Себастьян Корда (США) – 6:3, 6:7, 6:3.

Даниэль Альтмайер (Германия, LD) – Артюр Фис (Франция) – 6:2, 6:4.

Маккензи Макдональд (США) – Джеффри-Джон Вулф (США, Q) – 1:6, 6:4, 6:2.

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Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6, 6:4.

Уго Умбер (Франция) – Маркос Гирон (США, Q) – 6:4, 6:3.

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Гаэль Монфис (Франция, SR) – 4:6, 7:6, 7:5.

2 круг

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:2, 6:2.

Карен Хачанов (Россия, 16) – Ласло Джере (Сербия) – 6:4, 7:5.

Александр Бублик (Казахстан) – Николас Харри (Чили) – 7:6, 7:6.

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Йосихито Нисиока (Япония, Q) – 6:4, 6:3.


Соревнования в Париже продлятся до 5 ноября. Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик одержал победу во втором раунде французского "Мастерса". 

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