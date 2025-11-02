Синнер выиграл парижский "Мастерс" и вернет себе титул первой ракетки мира
2 ноября итальянский теннисист Янник Синнер завоевал свой пятый титул в нынешнем сезоне, став победителем крупного турнира ATP 1000 в Париже, сообщает Zakon.kz.
В решающем матче французского турнира вторая ракетка мира обыграл 10-й номер ATP канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6(4).
Для итальянца это пятый трофей в текущем сезоне и 23-й в его профессиональной карьере.
Благодаря победе в финале "Мастерса" Синнер 3 ноября вернет себе первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open-2024.
Здесь нужно отметить, что вместо Оже-Альяссима за титул парижского турнира мог побороться Александр Бублик.
Однако казахстанец накануне не смог одолеть в полуфинале данных состязаний канадского теннисиста.
