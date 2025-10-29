Стали известны первые чемпионы Открытого Кубка президента РК по настольному теннису

В Астане определились первые победители Открытого Кубка президента Республики Казахстан по настольному теннису. Завершились захватывающие финальные поединки среди юношей и девушек в возрастных категориях до 11 (U-11) и до 16 (U-16) лет, сообщает Zakon.kz.

Масштабное спортивное мероприятие организовано Академией Nomad, Федерацией настольного тенниса Республики Казахстан при поддержке Министерства туризма и спорта РК.

Турнир уже вошел в историю – победители в этих категориях впервые получат по 5000 долларов, серебряные призеры – по 2500 долларов, а бронзовые – по 1500 долларов, что является беспрецедентным призовым фондом для юных спортсменов.

Это событие стало настоящим прорывом для юношеского настольного тенниса в казахстанском и мировом спорте. Такое вознаграждение послужит мощным стимулом для дальнейшего развития этого вида спорта в стране.

Общий призовой фонд международного турнира, собравшего более 300 спортсменов из 14 стран, составляет 115 000 долларов США.

Итоги финальных встреч:

Мальчики, U-11: В напряженной борьбе за "золото" победителем стал Рауанулы Рамазан (ВКО), продемонстрировав высокое мастерство и волю к победе на протяжении всего турнира. Второе место досталось Зангару Абдимажит из Шымкента. Бронзовые медали завоевали Нуржан Бакдаулет (Шымкент) и Бекболат Расул (Актюбинская область).

Девочки, U-11: Золотую медаль в этой категории завоевала Шохина Миркодирова из Шымкента, которая показала блестящую игру и заслуженно поднялась на высшую ступень пьедестала. Второе место заняла Жансая Тлегенова (Карагандинская область), а третье место разделили Томирис Тимуркызы (Актюбинская область) и Назерке Болатбек (Туркестанская область).

Юноши, U-16: Финал в этой возрастной категории стал настоящим украшением турнира. Чемпионом среди юношей стал Әліби Шоманов (ВКО), его выступление стало ярким событием, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивный характер. Второе место у Асылхана Магзумбекова (Карагандинская область), а третье место поделили Санжар Ибахан (Туркестанская область) и Мансур Суйындык (Павлодар).

Девушки, U-16: Чемпионкой среди девушек стала Мария Лукьянова из Караганды, которая уверенно прошла весь турнирный путь и завоевала золотую медаль. Второе место в этой же категории заняла Ақниет Амангелді, а третье место разделили Рауана Шымкентбай (Шымкент) и Ноила Ханиязова (Туркестанская область).

Соревнования еще не подошли к концу. Сегодня, в заключительный день турнира, будут определены победители и призеры в других возрастных категориях. Зрителей ждет настоящий праздник спорта: состоятся шоу-матчи с участием таких звезд мирового настольного тенниса, как Сюй Синь, Фан Бо, Вернер Шлагер и Джу Се Хёк.

Торжественная церемония закрытия и награждения состоится 29 октября, где все чемпионы получат свои заслуженные награды.