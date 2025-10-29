#АЭС в Казахстане
Токаев посетил открытый Кубок президента РК по настольному теннису

29 октября 2025 года глава государства посетил открытый Кубок президента Республики Казахстан по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев посетил шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса – одно из главных событий Кубка президента.

"Глава государства провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь (Китай), чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер (Австрия), чемпионы мира Фан Бо (Китай) и Чу Се Хёк (Республика Корея)", – сказано в сообщении.

Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана.

Ранее определились первые победители открытого Кубка президента РК среди юношей и девушек в возрастных категориях до 11 (U-11) и до 16 (U-16) лет. Турнир уже вошел в историю – победители в этих категориях впервые получат по 5000 долларов, серебряные призеры – по 2500 долларов, а бронзовые – по 1500 долларов, что является беспрецедентным призовым фондом для юных спортсменов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
