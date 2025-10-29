Токаев посетил открытый Кубок президента РК по настольному теннису

29 октября 2025 года глава государства посетил открытый Кубок президента Республики Казахстан по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев посетил шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса – одно из главных событий Кубка президента.

"Глава государства провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь (Китай), чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер (Австрия), чемпионы мира Фан Бо (Китай) и Чу Се Хёк (Республика Корея)", – сказано в сообщении.

Фото: akorda.kz

Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана.

Фото: akorda.kz

Ранее определились первые победители открытого Кубка президента РК среди юношей и девушек в возрастных категориях до 11 (U-11) и до 16 (U-16) лет. Турнир уже вошел в историю – победители в этих категориях впервые получат по 5000 долларов, серебряные призеры – по 2500 долларов, а бронзовые – по 1500 долларов, что является беспрецедентным призовым фондом для юных спортсменов.