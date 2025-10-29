С кем и когда открывает Итоговый турнир года казахстанка Елена Рыбакина
Организаторы Итогового чемпионата WTA c участием лучших восьми теннисисток планеты опубликовали расписание стартовых игровых дней турнира, который начинается 1 ноября, сообщает Zakon.kz.
В Итоговом турнире 2025 года, который пройдет на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия), принимает участие и казахстанка Елена Рыбакина.
Шестая ракетка мира сыграет в состязаниях одиночного разряда, где ее первой соперницей станет американка Аманда Анисимова (начало – 21:30 по казахстанскому времени).
А в матче-открытия WTA Finals в подгруппе Серены Уильямс 1 ноября скрестят ракетки Ига Швёнтек (Польша) и Мэдисон Киз (США)
В последующих играх Елена Рыбакина поочередно встретится со Швёнтек и Киз.
Лидер женской сборной Казахстана приехала в Саудовскую Аравию в качестве новоявленной шестой ракетки мира, заслужив путевку в стадию 1/2 финала турнира WTA 500 на кортах Токио.
