С кем и когда открывает Итоговый турнир года казахстанка Елена Рыбакина

Организаторы Итогового чемпионата WTA c участием лучших восьми теннисисток планеты опубликовали расписание стартовых игровых дней турнира, который начинается 1 ноября, сообщает Zakon.kz.

В Итоговом турнире 2025 года, который пройдет на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия), принимает участие и казахстанка Елена Рыбакина.

Шестая ракетка мира сыграет в состязаниях одиночного разряда, где ее первой соперницей станет американка Аманда Анисимова (начало – 21:30 по казахстанскому времени).

А в матче-открытия WTA Finals в подгруппе Серены Уильямс 1 ноября скрестят ракетки Ига Швёнтек (Польша) и Мэдисон Киз (США)

В последующих играх Елена Рыбакина поочередно встретится со Швёнтек и Киз.

Лидер женской сборной Казахстана приехала в Саудовскую Аравию в качестве новоявленной шестой ракетки мира, заслужив путевку в стадию 1/2 финала турнира WTA 500 на кортах Токио.