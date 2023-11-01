Елена Рыбакина: Я не могу показать все, на что способна

В Канкуне (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA, с участием восьми лучших теннисисток сезона. Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала выступление на турнире, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана считает, что из-за качества корта на WTA Finals низкий уровень игры.

"Думаю, здесь далеко не лучший теннис. Мне кажется, качество игры у всех нас не самое высокое. Это видно по невынужденным ошибкам. Некоторым игрокам труднее. Некоторые, возможно, лучше приспосабливаются. Условия тяжелые. Есть ощущение, что я не могу показать на корте все, на что способна. В таких условиях ты ограничена в возможностях. Если идет напряженный гейм на твоей подаче, ты нервничаешь, когда не знаешь, как отскочит мяч. Ты не знаешь, чего ожидать, и мало что можешь контролировать. Думаю, это главное, вот мое мнение. Если ты пытаешься выстроить размен, играть агрессивно и доминировать в розыгрыше, это еще не означает, что ты его выиграешь. Как я уже сказала, мне кажется, что качество тенниса не очень хорошее. Но, опять же, я считаю, что проблема не в нас и не в том, что мы не умеем играть. Просто нам тяжело". Елена Рыбакина

В стартовой игре групповой стадии Елена Рыбакина проиграла американке Джессике Пегуле, во втором матче с трудом одолела Марию Саккари из Греции. Казахстанская теннисистка еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Итогового турнира.