Рыбакина выступит на Итоговом турнире года в качестве шестой ракетки мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале WTA 500 обеспечила себе путевку на участие в Итоговом турнире. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) лидер нашей сборной получит статус шестой ракетки планеты, сообщает Zakon.kz.

Эта новость стала реальной после того, как Елена Рыбакина прошла в полуфинал японского турнира и получила необходимые рейтинговые очки.

К данному часу наша спортсменка находится на шестой строчке Live-рейтинга WTA (4550 очков), а официально ее изберут шестой ракеткой уже 27 октября, когда выйдет обновленная классификация лучших теннисисток мира.

Стоит отметить, что Рыбакина, переиграв Мбоко, стала последней восьмой участницей WTA Finals и третий год подряд сыграет на этом турнире.

"Был очень сложный матч с Викторией, в прошлый раз была такая же борьба. Сегодня удалось выиграть в двух сетах, рада, что смогла приложить больше усилий на тай-брейке. Моя подача была довольно хорошей, а на приеме пыталась немного сместить позицию, но она снова подавала так хорошо, что было действительно сложно забить мяч". Елена Рыбакина

В Эр-Рияд, помимо казахстанки, поедут Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Джессика Пегула и Жасмин Паолини.

А вечером 24 октября казахстанских болельщиков тенниса ждет интересный поединок, в котором путевку в полуфинал австрийского ATP 500 разыграют наш Александр Бублик и вторая ракетка мира Янник Синнер (Италия).