Спорт

Шедевральный гол Собослаи принес победу "Ливерпулю" над "Арсеналом" в АПЛ

Фото: Instagram/liverpoolfc
31 августа в английской Премьер-лиге в рамках игр третьего тура состоялся один из главных матчей начала сезона, где "Ливерпуль" дома был сильнее "Арсенала" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион страны победил серебряного призера прошлого сезона благодаря красивому голу венгерского футболиста Доминика Собослаи, который прекрасно исполнил штрафной удар за восемь минут до финального свистка.

Благодаря победе над одним из главных конкурентов "мерсисайдцы" теперь возглавили турнирную таблицу АПЛ, набрав девять очков.

Стоит почеркнуть, что "красные" выиграли все три матча в начале этого сезона.

А команда Микеля Артеты, которая до этого была на вершине списка лучших, сейчас находится на третьей позиции (6 баллов), потерпев первое поражение в чемпионате.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию
Спорт
23:06, 31 августа 2025
Казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Спорт
18:04, 31 августа 2025
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Стадион Кокшетау собрал небывалое количество фанатов из-за приезда "Кайрата"
Спорт
16:50, 31 августа 2025
Стадион Кокшетау собрал небывалое количество фанатов из-за приезда "Кайрата"
