Шедевральный гол Собослаи принес победу "Ливерпулю" над "Арсеналом" в АПЛ

31 августа в английской Премьер-лиге в рамках игр третьего тура состоялся один из главных матчей начала сезона, где "Ливерпуль" дома был сильнее "Арсенала" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион страны победил серебряного призера прошлого сезона благодаря красивому голу венгерского футболиста Доминика Собослаи, который прекрасно исполнил штрафной удар за восемь минут до финального свистка.

Благодаря победе над одним из главных конкурентов "мерсисайдцы" теперь возглавили турнирную таблицу АПЛ, набрав девять очков.

Стоит почеркнуть, что "красные" выиграли все три матча в начале этого сезона.

А команда Микеля Артеты, которая до этого была на вершине списка лучших, сейчас находится на третьей позиции (6 баллов), потерпев первое поражение в чемпионате.