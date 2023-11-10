Мужчина палкой забил до смерти собаку в Усть-Каменогорске

37-летний житель Усть-Каменогорска в общественном месте до смерти забил палкой бездомного пса. Полицейским он рассказал, что таким образом оборонялся от животного, сообщает Zakon.kz.

Инцидент, который обернулся трагедией, произошел более месяца назад, 6 октября. Поздним вечером прохожие стали свидетелями, как местный житель избивает собаку палкой. Мужчину пытались вразумить и забрать у него животное, но горожанин вел себя агрессивно. На место вызвали полицию, передает YK-news.

Собаку забрали зоозащитники, однако, спасти пса, которого назвали Кирюшей, не удалось. В отношении нападавшего в полиции завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Как рассказали изданию в департаменте полиции, в ходе допроса подозреваемый рассказал, что нанес псу смертельные травмы из-за того, что собака на него напала.

При этом, как отмечают зоозащитники, экспертизу, которая подтвердила "легкий вред здоровью" мужчина сделал только через 21 день после случившегося.

Накануне стало известно, что во время прогулки в одном из районов Усть-Каменогорска владелец отпустил с поводка собаку и та покусала семилетнюю девочку за обе ноги.