#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Общество

Житель Усть-Каменогорска выиграл суд по делу займа 20-летней давности

Житель Усть-Каменогорска выиграл суд по делу займа 20-летней давности, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 22:40 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске банк намеревался взыскать с мужчины 20-летнюю задолженность, но проиграл, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанского облсуда рассказал, что банк подал судебный иск в отношении казахстанца. Оказалось, он, ссылаясь на то, что неизвестные 20 лет назад взяли на его имя заем без его ведома, отказывался платить накопившийся долг.

"Во время рассмотрения дела установлено, что договор банковского займа от 2 сентября 2005 года был заключен третьими лицами без ведома гражданина Ю. с использованием поддельной подписи. Судебной почерковедческой экспертизой подтверждено, что подпись в договоре не принадлежит гражданину Ю. Кроме того, ранее по этому факту было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено за отсутствием достаточных доказательств, подтверждающих состав преступления", – поделились в суде.

Суд пришел к выводу, что мужчина не был стороной в спорном договоре, что исключает возможность взыскания с него задолженности. В связи с этим договор признан недействительным, а требования банка – необоснованными.

 30 июля 2025 года в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что в Казахстане усиливаются меры по защите заемщиков потребительских кредитов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Жительница Степногорска потеряла свыше 3 млн тенге, поверив в "инвестиции" в "Казатомпром"
Общество
21:06, Сегодня
Жительница Степногорска потеряла свыше 3 млн тенге, поверив в "инвестиции" в "Казатомпром"
Девочка-богатырь весом больше 6 кг родилась в Усть-Каменогорске
Общество
18:24, Сегодня
Девочка-богатырь весом больше 6 кг родилась в Усть-Каменогорске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: