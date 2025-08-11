Житель Усть-Каменогорска выиграл суд по делу займа 20-летней давности

В Усть-Каменогорске банк намеревался взыскать с мужчины 20-летнюю задолженность, но проиграл, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанского облсуда рассказал, что банк подал судебный иск в отношении казахстанца. Оказалось, он, ссылаясь на то, что неизвестные 20 лет назад взяли на его имя заем без его ведома, отказывался платить накопившийся долг.

"Во время рассмотрения дела установлено, что договор банковского займа от 2 сентября 2005 года был заключен третьими лицами без ведома гражданина Ю. с использованием поддельной подписи. Судебной почерковедческой экспертизой подтверждено, что подпись в договоре не принадлежит гражданину Ю. Кроме того, ранее по этому факту было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено за отсутствием достаточных доказательств, подтверждающих состав преступления", – поделились в суде.

Суд пришел к выводу, что мужчина не был стороной в спорном договоре, что исключает возможность взыскания с него задолженности. В связи с этим договор признан недействительным, а требования банка – необоснованными.

30 июля 2025 года в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что в Казахстане усиливаются меры по защите заемщиков потребительских кредитов.