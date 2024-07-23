Сборная Аргентины по футзалу встретится с Казахстаном в Алматы

В рамках подготовки к мировому первенству 2024 года сборная Казахстана по футзалу проведет товарищескую встречу с победителями ЧМ-2016, командой Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Cборная Казахстана по футзалу в преддверии ЧМ-2024 проведет пять контрольных матчей, передает пресс-служба KФФ. Учебно-тренировочный сбор нашей команды начнется 5 августа в Алматы и продлится до 18 августа.

Фото: Instagram/kff_team_futsal

Вторая часть УТС пройдет в Астане до 5 сентября, в ее ходе сборная Казахстана проведет два контрольных матча против Таджикистана 22 и 24 августа.

Затем подопечные Кака там же сыграют две товарищеские встречи против представителей Ирана, запланированные на 30 августа и 1 сентября.

Заключительный этап сборов пройдет с 6 по 10 сентября в Алматы, где серьезной проверкой будет матч 7 сентября, в рамках которого наши футзалисты сразятся с Аргентиной, чемпионами мира 2016 года.

В конце мая 2024 года в Самарканде (Узбекистан) прошла церемония жеребьевки финального этапа ЧМ-2024 года по футзалу, по итогам которого сборная Казахстана сыграет в подгруппе D.

В матче открытия группового раунда наша команда 15 сентября померится силами с Испанией, двукратными обладателями золотых медалей мировых первенств.