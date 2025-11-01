#Народный юрист
Спорт

Астану и Алматы рассматривают для финала еврокубка

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 08:32 Фото: Zakon.kz
Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах в Астане или Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации на сайте УЕФА, в список претендентов на проведение финала Лиги конференций УЕФА 2028 года вошли:

  • Франция: Лилль, стадион "Пьер Моруа";
  • Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена";
  • Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум";
  • Польша: Гданьск, "Арена Гданьск";
  • Казахстан.



На проведение финала Лиги конференций УЕФА 2029 года вошли:

  • Финляндия: Хельсинки, "Олимпия стадион";
  • Франция: Лилль, "Пьер Моруа";
  • Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена";
  • Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум";
  • Казахстан.

От Казахстана рассматриваются два варианта: Астана ("Астана Арена") и Алматы ("Алматы Арена"). Окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче официальной заявки.

"Поданные заявления о заинтересованности не являются обязательными, а окончательные предложения вместе с полной заявочной документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года", – уточняет УЕФА.

А уже сегодня Елена Рыбакина стартует в турнире WTA Finals, который начинается в Эр-Рияде.

Фото Алия Абди
Алия Абди
