Астану и Алматы рассматривают для финала еврокубка

Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах в Астане или Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации на сайте УЕФА, в список претендентов на проведение финала Лиги конференций УЕФА 2028 года вошли:

Франция: Лилль, стадион "Пьер Моруа";

Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена";

Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум";

Польша: Гданьск, "Арена Гданьск";

Казахстан.









На проведение финала Лиги конференций УЕФА 2029 года вошли:

Финляндия: Хельсинки, "Олимпия стадион";

Франция: Лилль, "Пьер Моруа";

Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена";

Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум";

Казахстан.

От Казахстана рассматриваются два варианта: Астана ("Астана Арена") и Алматы ("Алматы Арена"). Окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче официальной заявки.

"Поданные заявления о заинтересованности не являются обязательными, а окончательные предложения вместе с полной заявочной документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года", – уточняет УЕФА.

