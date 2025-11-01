Астану и Алматы рассматривают для финала еврокубка
Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах в Астане или Алматы, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованной информации на сайте УЕФА, в список претендентов на проведение финала Лиги конференций УЕФА 2028 года вошли:
- Франция: Лилль, стадион "Пьер Моруа";
- Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена";
- Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум";
- Польша: Гданьск, "Арена Гданьск";
- Казахстан.
На проведение финала Лиги конференций УЕФА 2029 года вошли:
- Финляндия: Хельсинки, "Олимпия стадион";
- Франция: Лилль, "Пьер Моруа";
- Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена";
- Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум";
- Казахстан.
От Казахстана рассматриваются два варианта: Астана ("Астана Арена") и Алматы ("Алматы Арена"). Окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче официальной заявки.
"Поданные заявления о заинтересованности не являются обязательными, а окончательные предложения вместе с полной заявочной документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года", – уточняет УЕФА.
