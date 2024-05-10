Испанский тренер Мендилибар оформил два финала еврокубков за год

Главный тренер греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Хосе Луис Мендилибар сыграет в финале еврокубков второй сезон подряд. Год назад он завоевал титул Лиги Европы с "Севильей", а сейчас будет готовить греков к решающему матчу Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Команды под руководством 63-летнего испанского специалиста второй год подряд играют в финале еврокубковых состязаний.

В ночь на 10 января "Олимпиакос", у руля которого Мендилибар встал всего лишь три месяца назад, пробился в финал Лиги конференций. Бронзовый призер греческого первенства 2023 года был сильнее английской "Астон Виллы", выиграв оба полуфинальных матча (4:2, 2:0).

А в прошлом сезоне Мендилибар привел испанскую "Севилью" к титулу Лиги Европы, обыграв в решающем поединке итальянскую "Рому" (1:1, 4:1 по пенальти).

Тот трофей стал дебютным в 20-летней карьере испанского наставника. К тому моменту он был во главе 13 испанских команд.

Теперь подопечные Мендилибара за чемпионство в турнире сыграют с "Фиорентиной" (Италия).

Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах.