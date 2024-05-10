Испанский тренер Мендилибар оформил два финала еврокубков за год
Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!
Команды под руководством 63-летнего испанского специалиста второй год подряд играют в финале еврокубковых состязаний.
В ночь на 10 января "Олимпиакос", у руля которого Мендилибар встал всего лишь три месяца назад, пробился в финал Лиги конференций. Бронзовый призер греческого первенства 2023 года был сильнее английской "Астон Виллы", выиграв оба полуфинальных матча (4:2, 2:0).
А в прошлом сезоне Мендилибар привел испанскую "Севилью" к титулу Лиги Европы, обыграв в решающем поединке итальянскую "Рому" (1:1, 4:1 по пенальти).
Тот трофей стал дебютным в 20-летней карьере испанского наставника. К тому моменту он был во главе 13 испанских команд.
Теперь подопечные Мендилибара за чемпионство в турнире сыграют с "Фиорентиной" (Италия).
Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах.